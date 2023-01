Trossard verklaart Brighton en zijn coach de oorlog: "Transfer is beste voor beide partijen"

Leandro Trossard was in de eerste maanden van dit seizoen één van de sterkhouders bij Brighton, met onder meer 7 goals en 3 assists. Maar sinds Roberto De Zerbi de fakkel heeft overgenomen van Graham Potter is hij van de hemel naar de hel gedoken. De situatie tussen Trossard en De Zerbi is zo geëscaleerd dat de twee bijna op voet van oorlog met elkaar leven. "Leandro zal er morgen niet bij zijn", zei De Zerbi op de persconferentie voor de match tegen Liverpool. "Hij heeft de training verlaten toen duidelijk werd dat hij niet zou spelen. Dat is niet al te best, nee."

Kamp-Trossard schrijft brandbrief: "Werkelijk onbegrijpelijk"

Volgens Brighton zou transferitis - Tottenham wordt genoemd - aan de basis liggen van de recente "kuren" van Trossard. Maar in het kamp van Trossard hebben ze een andere lezing van de feiten. "Vóór Leandro vertrok naar het WK in Qatar was het de bedoeling van Brighton om hem te laten bijtekenen", lezen we in een officiële mededeling. "Maar beide partijen geraakten er niet uit, ook omdat Leandro heeft aangegeven klaar te zijn voor een volgende stap." "Na het WK is er dan een woordenwisseling geweest tussen Leandro en een medespeler, om een onbenulligheid. Sedertdien spreekt de trainer niet meer met hem, wat niet bevorderlijk is voor de sfeer en voor zijn prestaties." "Tegen Southampton en Arsenal had Leandro nog een basisplaats, maar tegen Everton zat hij op de bank. Hij behoorde ook niet tot de 5 wissels, en dat zonder enige verklaring."

De trainer heeft Leandro afgelopen maandag voor de hele groep met de grond gelijk gemaakt. Een trainer die al 4 weken niet meer rechtstreeks met hem communiceert.