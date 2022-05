Het straffe lijstje van reuzendoder Leandro Trossard: Man.United is het volgende slachtoffer

Met een goal (zie video hieronder) en twee assists tegen United was Leandro Trossard opnieuw de grote man bij The Seagulls. De Belgische winger is bezig aan een topseizoen in Engeland en zit deze jaargang al aan 8 goals en 3 assists bij de middenmoter.

Trossard deed bovendien zijn reputatie van "big game player" opnieuw alle eer aan. Sinds zijn aankomst bij Brighton, dat in de zomer van 2019 zo'n 20 miljoen euro neerlegde voor de toenmalige Genk-speler, reeg hij al tal van topclubs aan zijn degen. Wij zetten ze voor u op een rijtje.