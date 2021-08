De man die elke toptransfer als eerste (t)weet: wat is het geheim van Fabrizio Romano?

In de voetbalwereld kent iedereen zijn naam en faam. Fabrizio Romano (28) is dan ook geen journalist zoals alle andere. In stadions vind je hem zelden, analyses maken doet hij evenmin. De Italiaan groeide de voorbije jaren uit tot dé referentie als het gaat over voetbaltransfers. "Ik slaap 5 uur, de overige 19 ben ik met mijn telefoon bezig."

"Cristiano Ronaldo naar Manchester United: HERE WE GO!" Het was de tweet waar miljoenen voetbalfans op zaten te wachten. Niet de officiële aankondiging uitgestuurd door de Engelse topclub - die kwam 3 minuten later - wel het groene licht van Fabrizio Romano. Een Italiaanse journalist van onder meer Sky Sports die aan een waanzinnig tempo transfernieuws de wereld instuurt. En zijn talrijke tweets worden door de voetbalgemeenschap steevast als waarheid aangenomen. Romano heeft de voorbije jaren de betrouwbaarheid van een Zwitsers uurwerk verworven.

4,9 miljoen volgers

Zelfs de strenge Sporza-redactie durft zich al eens op het nieuws van transferkoning Romano baseren om een artikel over een aankomende internationale topdeal te maken. Is hij dan áltijd 100 procent juist? Nee - perfect is niemand. Zo kondigde Romano vorige week aan dat Racing Genk 5 miljoen euro neertelde voor Ike Ugbo van Chelsea. De perschef van de Limburgers corrigeerde (terecht) al snel dat de werkelijke transfersom een stuk lager ligt. Het toont nog maar eens aan dat de tweets van Romano weerklank hebben in de voetbalwereld.

De cijfers van zijn social media-account liegen er dan ook niet om. Ondertussen telt de Italiaan 4,9 miljoen volgers op Twitter - dat zijn er ruim 2 miljoen meer dan pakweg Thibaut Courtois - en 4,6 miljoen stuks op Instagram.



Wie Romano volgt, krijgt de hele dag door nieuwtjes op zijn social media-feed. Zeker met de transferdeadline in zicht draait hij overuren.



Van Dennis Praet die op weg is naar Torino tot de deal van Cristiano Ronaldo met Manchester United: alles komt aan bod.

Een primeur hebben, voelt als scoren in een Champions League-wedstrijd. Fabrizio Romano

"Transfernieuws is als voetbal spelen", vertelde hij al eens over zijn jacht op transfers. "Een primeur hebben, voelt als scoren in een Champions League-wedstrijd. Mijn doel is trouwens niet om eerst te zijn, wel correct. Zodat mensen iets hebben van: als ik iets zie van Fabrizio, dan weet ik dat het er echt aan zit te komen."

Wrevel bij concurrentie

De bijna goddelijke status van Romano bij zijn volgers zorgt wel voor wrevel bij de concurrentie. Want: net zoals de Italiaan niet altijd 100% correct is, is hij evenmin altijd eerst. Heel wat andere gespecialiseerde journalisten hebben vaak al het bewuste nieuws gelost. Alleen gaat Romano met de pluimen lopen.



Een collega met uitstekende kennis van het wereldje omschrijft Romano als "de ultieme confirmator van alles wat elders verschijnt".

Het staat wel buiten kijf dat de journalist uitstekende banden onderhoudt met clubbestuurders, makelaars en tussenpersonen. "Het geheim is een goede relatie met hen onderhouden. Ik probeer een vriend van hen te zijn."

Het is is zoals Pokémons zoeken. Je moet de juiste proberen vinden. Fabrizio Romano over zijn jacht op clubdirecteurs en makelaars

Dat leverde hem op 18-jarige leeftijd zijn eerste grote primeur op, toen hij nog voor een kleine Italiaanse voetbalsite schreef. Een bevriende makelaar belde hem met nieuws dat Mauro Icardi van Barcelona naar Sampdoria zou verhuizen.

Zijn naam was gemaakt. In de daaropvolgende jaren holde Romano voor grote televisiezenders door de Italiaanse hoofdstad Milaan. Vooral in de buurt van sterrenrestaurants en hotels, waar clubdirecteuren en makelaars graag vertoeven. "Het is zoals Pokémons zoeken", lachte hij daarover. "Je moet de juiste proberen vinden."

Merkje

De jacht van Romano lijkt wel dag en nacht door te gaan. Tweeten, als specialist opduiken in TV-uitzendingen of podcasts, enzovoort. 24/7 lijkt de Italiaan bezig met zijn job. En steeds met zijn telefoon in de hand. "Ik slaap tijdens transferperiodes zo'n 5 uur. Van 5 tot 10 uur 's ochtends", aldus Romano. "De overige 19 uur ben ik met mijn telefoon bezig. Want op ieder moment van de dag kan er iets gebeuren."

Maar zijn inspanningen lonen dus wel. Nieuws van Fabrizio Romano is een sterk merk geworden. Transfers die helemaal rond zijn, kondigt hij altijd aan met zijn slagzin: "Here we go!" Het is ondertussen een begrip geworden.

Het gaat zelfs zo ver dat clubs de Italiaan inschakelen om komst van spelers officieel te maken in flitsende aankondigingsvideo's.