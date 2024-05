Tadej Pogacar verklaart zijn liefde voor de Giro na "perfecte" openingsweek: "Hier geniet ik het meest"

Een werkweek van negen dagen verteert hij als een gelato. Tadej Pogacar domineert de Giro en heeft al een flinke bonus te pakken na drie ritwinsten. Dus oogt de Sloveen in het roze ontspannen in een persmoment op de eerste rustdag. "Heel veel mensen schreeuwen mijn naam langs de weg, ongelooflijk", deelt Pogacar zijn liefde voor Italië.

"Alles is goed georganiseerd, de ritten zijn niet te lang en het weer zit mee", verklaart de klimmer van UAE zijn liefde voor Italië. "Er waren veel mensen die mijn naam schreeuwden aan de kant van de weg, dat is ongelooflijk. Zo'n steun had ik nooit verwacht."

"Er is een groot verschil met de Tour en de Vuelta. Overal heerst een andere sfeer. Tot dusver geniet ik het meest van de Giro. Het is ook minder stresserend dan de Tour, maar ze zijn alle drie wel erg zwaar."

Het mag duidelijk zijn: Pogacar voelt zich helemaal in zijn sas in de Italiaanse rittenkoers.

"Het verliep perfect voor ons", vertelt de Sloveen op de rustdag. "Voorlopig geef ik het een 10 op 10. Ik ben heel blij met mijn drie ritzeges. Alle drie waren ze speciaal op hun eigen manier, maar de tijdrit was wel de belangrijkste voor mij."

Lang, zwaar, maar erg leuk. Zo omschrijft Tadej Pogacar zijn eerste week van 9 werkdagen in de Giro.

De roze trui afgeven aan een concurrent? De kloof is te ruim om dat risico te nemen.

Met 2'40" bonus op de eerste achtervolger, lijkt niemand de roze trui nog van zijn schouders te kunnen rukken.

Of is Pogacar nog van plan de leidersplaats nog af te geven? "Aan iemand uit de top 10 zou het nog kunnen, anders is het de moeite niet om dat risico te nemen", haalt hij zijn schouders op.

"De kloof is te ruim om die zomaar op te geven. Het is ook goed dat ik die voorsprong heb met het oog op de Tour. Dat zorgt ervoor dat ik niet steeds over mijn limiet moet gaan en defensief kan rijden."

Toch blijft hij op zijn hoede voor prikjes uit het Ineos-kamp én wil hij het zelf niet bij drie ritzeges houden.

"Morgen volgt een nieuwe klimetappe, dus een nieuwe kans", lacht Pogacar. "Maar ik bekijk het gewoon dag per dag en wil het team samenhouden. De etappe van zondag wordt misschien wel de zwaarste ooit. Ik kijk ernaar uit om over de Mortirolo te rijden", besluit de Sloveen.

