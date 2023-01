Trossard komt bij Arsenal in geoliede machine terecht: "Hij zal er geen basisspeler zijn"

"Vertrek bij Brighton is langs de achterdeur"

Leandro Trossard zoekt na 3,5 mooie jaren bij Brighton andere oorden op. Na ruzie met coach Roberto De Zerbi en een geforceerd vertrek is het voor Trossard bij zijn ex-club wel een eind in mineur. "Hij zal positief terugblikken op zijn passage in Brighton, maar zijn vertrek is er wel eentje langs de achterdeur."

Aan het woord is Jelle Tack, Premier League-commentator bij Play Sports. "Een geschil tussen Trossard en ploegmaat Adam Lallana, een ervaren en bepalende figuur in de kleedkamer met veel aanzien bij coach De Zerbi, zou aan de basis hebben gelegen van de problemen."

"Daarna was er dan dat incident op training. Trossard had een kuitblessure, maar zou dat niet medegedeeld hebben aan zijn coach en is vertrokken op training. Dat was de reden voor De Zerbi om hem uit de selectie te zetten." (lees verder onder de link)

"Trossard is klaar voor stap hogerop"

Het bleek voor Trossard en zijn entourage de druppel. Onze landgenoot drong aan op een vertrek en heeft nu ook zijn zin gekregen. "Hij zocht al even naar die stap hogerop en had het ook al eerder dit jaar aangegeven."

"Ik denk wel dat hij er klaar voor is, al zal hij bij Arsenal niet meteen basisspeler zijn. Dat heb je natuurlijk als je terechtkomt in een geoliede machine wat Arsenal dit seizoen is", duidt Tack.

"Hij zal in eerste instantie moeten concurreren met Martinelli op links, al kan Trossard ook wel centraal uit de voeten. Daar is de spoeling iets dunner, door de blessure van Gabriel Jesus. Al is die eind februari wellicht al terug. Trossard heeft wel het voordeel dat hij polyvalent is."

Tegen Liverpool scoorde Trossard nog een hattrick.

"Een stap hogerop op alle vlakken"