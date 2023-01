De malaise duurt voort bij Chelsea: "De toverstaf van Potter werkt nog niet"

Het kan verkeren. In 2021 kroonde Chelsea zich nog tot Champions League-winnaar door in de finale Manchester City te verslaan. Afgelopen weekend had datzelfde Manchester City slechts een veredeld B-elftal nodig om de Blues met 4-0 wandelen te sturen in de FA Cup. Het was de zoveelste negatieve uitschieter van het seizoen voor Chelsea, dat in de Premier League op een troosteloze 10e plaats kampeert en eerder ook al uitgeschakeld werd in de League Cup. Het ontslag begin september van trainer Thomas Tuchel, bijna 2 jaar geleden nog de CL-held, heeft allerminst voor een kentering gezorgd. Opvolger Graham Potter heeft nog niet het juiste recept gevonden om de zieke patiënt er weer bovenop te helpen. Bovendien wordt Potter ook niet bepaald geholpen door een ongeziene blessuregolf.

Rechtsachter Reece James is de belangrijkste afwezige. Zonder hem is het echt een pak minder. Tim Wielandt

"Die blessuregolf is slechts één van de problemen", kadert Tim Wielandt de malaise bij Chelsea. "Het zijn wel te veel belangrijke spelers die geblesseerd zijn, zoals Reece James en Ngolo Kanté." "James is eigenlijk echt wel de belangrijkste. Dat is misschien raar om te zeggen over een rechtsback, maar het is wel zo. Zonder hem is het echt een pak minder. Chalobah speelde daar nu, maar dat is geen echte rechtsachter. En Azpilicueta is ook al wat oud aan het worden. Die is wat over zijn top."

Reece James is een van de vele geblesseerden bij Chelsea.

"Toverstaf van Potter werkt nog niet"

De blessuregolf is één, maar de spelers die wél spelen, maken ook niet meteen een grootse indruk. "Kijk naar Cucurella. Die heeft 65 miljoen euro gekost, maar die weet niet meer wat voetballen is", merkt Tim Wielandt op. "Daardoor zitten ze op de linkerflank ook met een probleem." "In doel doet Kepa het nog niet zo slecht, alleen straalt hij weinig vertrouwen uit. Achterin is Koulibaly ook niet fenomenaal goed. Voorin heeft Pulisic wel een goed WK gespeeld, maar bij Chelsea is hij ook niet geweldig. Nu en dan eens iets goeds." Ook een vlot scorende spits ontbreekt. "Aubameyang brengt helemaal niks en dat wisten we op voorhand. Zijn transfer is ook geen schot in de roos."

Potter is een goeie trainer, maar hij moet tijd krijgen om iets op te bouwen. Tim Wielandt

De vele blessures en de manke vorm bij veel spelers maken het coach Graham Potter ook niet makkelijk. "Hij is niet gediend door de omstandigheden", beaamt Wielandt. "Hij zoekt niet alleen naar de juiste opstelling, maar ook nog naar de juiste tactiek." "De toverstaf van Potter werkt voorlopig niet bij Chelsea. Die werkt wel op lange termijn bij een club als Brighton. Dat is meer een familieclub. Maar bij Chelsea krijg je niet zoveel tijd." "Potter is wel een goeie trainer. Hij kan het, maar hij moet tijd krijgen om iets op te bouwen. Dat staat een beetje haaks op de filosofie van Chelsea. Maar ze hebben nu voor hem gekozen, dan moeten ze hem die tijd ook maar gunnen."

Graham Potter heeft Chelsea nog niet op de rails gekregen.

"Todd Boehly kent helemaal niks van voetbal"

Een blessuregolf, spelers die uit vorm zijn, een trainer op zoek naar magie en dan is er nog die rare Amerikaanse voorzitter, Todd Boehly. "Hij is ook eigenaar van baseballclub LA Dodgers, maar van voetbal kent hij niks. Toch stelde hij zichzelf aan als technisch directeur", weet Tim Wielandt. Pas sinds vorige maand heeft Chelsea met de Duitser Christopher Vivell een nieuwe technisch directeur. Die moet de club nu door de transfermarkt en uit het slop loodsen. "Maar er is grote paniek", stelt Wielandt vast. "Ze springen weer op alles wat beweegt. Bij iedereen die genoemd wordt bij een andere club heeft Chelsea ook plots interesse: Mychajlo Moedryk, Enzo Fernandez, João Felix, ... Geld is blijkbaar geen probleem, maar ze lopen met hun neus tegen de muur."

"Er is grote paniek en ze springen weer op alles wat beweegt." Tim Wielandt

"Todd Boehly denkt dat hij er iets van kent, maar hij kent er niks van. In Amerikaanse sporten gebeuren transfers gewoon op een heel andere manier. Daar heb je vrije spelers of je ruilt spelers. Dat is helemaal anders dan in Europa. Het werkt gewoon niet met Boehly. Ze maken er een potje van." In de Premier League is Chelsea 10 punten verwijderd van de top 4. Kunnen ze de Champions League nog halen? "Volgens mij trekken ze deze situatie dit seizoen niet meer recht", klinkt het. "Ik denk dat de malaise nog onderschat wordt. Zelfs wanneer iedereen fit is, zal het toch al heel snel heel goed moeten zijn", meent Wielandt.