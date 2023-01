Een bom in de Serie A: Juventus krijgt 15 punten aftrek voor fraude in boekhouding

Er is een bom gebarsten in de Serie A. Topclub Juventus krijgt maar liefst 15 punten aftrek in de Italiaanse competitie. Die beslissing werd vrijdag bevestigd tijdens een zitting van de Italiaanse voetbalfederatie. Juventus, de huidige nummer 3 in de stand, wordt bestraft voor fraude in hun boekhouding, onder meer rond transferbedragen van spelers.