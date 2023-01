Inter verovert Supercup en verhoogt zorgen bij Milan, Belgische invallers hebben geen impact

5 Belgen op het wedstrijdblad van de Milanese derby (De Ketelaere, Origi, Vranckx, Saelemaekers en Lukaku), maar geen enkele aan de aftrap. Enkel De Ketelaere en Origi zouden later het veld betreden, maar hun invalbeurt paste volledige in de bleke partij die Milan op de mat legde.



Sinds de jaarwisseling heeft Pioli het bijzonder moeilijk om de motor bij de kampioen aan het draaien te krijgen. Het verschil met Inter kan nauwelijks groter zijn. Het verloor nog geen enkele match sinds het WK.



In de spits bij Inter nam Dzeko de plaats van de pas herstelde Lukaku in. Met een heerlijke baltoets lag hij aan de basis van de 1-0 en tien minuten later nagelde de Bosniër een tweede nagel in de kist van Milan.



Na de rust kwam Milan iets beter in de match, met onder meer kansen voor Leao en Giroud. Toch was het Inter dat via Martinez nog een 3e keer scoorde.



Inter is zo voor het 2e jaar op een rij winnaar van de Supercoppa. Het komt ook naast Milan met een 7e zege om deze prestigebeker. Juventus is met 9 Supercups nog altijd recordhouder.