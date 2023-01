Coup de théâtre in Serie A: Salernitana-coach keert 2 dagen na ontslag terug naar zelfde club

In België is er veel te doen om de macht van de fans. In Italië hebben de spelers iets meer macht. Toch die van Salernitana.

Maandag mocht hoofdcoach Davide Nicola zijn boeltje pakken na de 8-2-afgang tegen Atalanta.



Salernitana ging op zoek naar een nieuwe coach en had volgens de Italiaanse pers een principeakkoord met Leonardo Semplici (ex-coach van Cagliari).

Maar de spelers zelf vroegen om de terugkeer van Nicola. Na een telefoontje van de grote baas van Salernitana was het in kannen en kruiken.

Nicola leidt vandaag 2 dagen na zijn ontslag de middagtraining. Zaterdag mag de "nieuwe" coach van Salernitana het gelijk van de spelers bewijzen in de derby tegen leider Napoli.