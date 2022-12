Ook UEFA opent nu onderzoek naar financiële huishouden van Juventus

Het Italiaanse gerecht vermoedt dat er in de boekjaren 2019, 2020 en 2021 werd gesjoemeld met de boekhouding van Juventus en opende enkele maanden geleden een onderzoek, Operatie Prisma genaamd.

De rechtbank van Turijn verdenkt Juventus ervan de transferwaarde van spelers hoger te hebben ingeschat en facturen te hebben uitgegeven voor niet-bestaande transacties. Volgens justitie gaat het over zo'n 50 miljoen euro aan verdachte transacties.

Maandag koos het bestuur alvast eieren voor zijn geld: voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter Pavel Nedved en 7 andere bestuursleden stapten op. Daarmee rook ook de UEFA onraad.

Juventus was in augustus een van de 8 clubs die een schikking overeenkwamen met de UEFA na overtredingen van de Financial Fair Play-regels. "Als de financiële situatie van de club aanzienlijk afwijkt of als er nieuwe feiten aan het licht komen, kan de UEFA die schikking beëindigen", klinkt het nu.

De UEFA Club Financial Control Body (CFCB) heeft alvast een formeel onderzoek geopend naar mogelijke inbreuken. Het waarschuwde alvast dat het gerechtelijke stappen kan ondernemen en ook straffen kan opleggen, iets wat La Liga deze week alvast vroeg.