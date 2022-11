La Liga eist "onmiddellijk" sportieve sancties tegen Juventus

De rechtbank van Turijn verdenkt Juventus ervan in de jaren 2019, 2020 en 2021 te hebben gesjoemeld met de boekhouding. Dat Prisma-onderzoek lijkt zich als een net rond het bestuur te sluiten, want gisterenavond stapten voorzitter Andrea Agnelli en 8 andere bestuursleden op.



La Liga ziet er een schuldbekentenis in. "In april 2022 hebben we bij de UEFA al een officiële klacht ingediend tegen Juventus", klinkt het in een persbericht. "In de verklaring waarin de club gisteren het ontslag van zijn bestuur aankondigde, geeft Juve onregelmatigheden in de boekhouding toe."

"Als deel van haar strijd voor financieel duurzaam voetbal in Europa, blijft La Liga deze klachten tegen Juventus voortzetten. We eisen dat er onmiddellijk sportieve sancties worden getroffen tegen de club."

Het is niet de eerste keer dat La Liga een klacht indient naar aanleiding van inbreuken op de Financial Fair Play-regels. Eerder richtten ze hun vizier ook al op Paris Saint-Germain en Manchester City.