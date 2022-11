Italiaanse zakenman Gianluca Ferrero moet de nieuwe voorzitter van Juventus worden

Het is woelig in Turijn, een dag nadat de voltallige raad van bestuur van Juventus opgestapt is. Volgens Italiaanse media heeft die vlucht vooruit van het Juve-bestuur te maken met een onderzoek naar financieel gesjoemel bij de Oude Dame.

De aandelen van Juventus zijn dinsdag na de heisa bijna 5 procent gezakt op de beurs van Milaan. Er zijn namelijk niet alleen juridische problemen maar ook financiële. De club, die al 5 jaar in het rood staat, leed vorig jaar een verlies van 255 miljoen euro, een recordtekort in het Italiaanse voetbal.



Juventus rekent nu op zakenman Gianluca Ferrero om de club door de storm te loodsen. Ferrero is dinsdag door hoofdaandeelhouder Exor, de investeringsmaatchappij van de familie Agnelli die meer dan 60 procent van de clubaandelen in handen heeft, voorgedragen als nieuwe voorzitter.

Ferrero is geboren in Turijn en heeft zijn strepen verdiend in de Italiaanse financiële wereld. Ironisch, te midden van een onderzoek naar geknoei met de boekhouding.