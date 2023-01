Miguel Angel Lopez vindt onderdak in eigen land en wordt ploegmakker van 46-jarige Oscar Sevilla

4 weken geleden zette Astana plots het contract van de 28-jarige Miguel Angel Lopez stop.

De Colombiaanse klimgeit werd in juli genoemd in een onderzoek rond de Spaanse dopingarts Marco Maynar. En volgens Astana was er extra bewijs boven water gekomen, waardoor de ploeg Lopez ontsloeg.

Team Medellin gooit Lopez nu een reddingsboei toe. Bij het Colombiaanse continentale team wordt hij ploegmakker van de 46-jarige Oscar Sevilla, 22 jaar geleden nog 2e in de Ronde van Spanje.

"Ik ben de ploeg heel dankbaar dat ze me deze kans geven", reageert Lopez. "Na een moeilijk seizoen beschouw ik 2023 als een overgangsjaar."

Zal Lopez wel genoeg wedstrijden op niveau kunnen rijden met het bescheiden Medellin?

"Ik open mijn seizoen in de Ronde van San Juan. Ik zal dus zeker nog wedstrijden rijden tegen WorldTour-renners."