Skeletoni Kim Meylemans herneemt vrijdag na horrorcrash: "Dat ik hier al kan lopen, is eigenlijk te zot voor woorden"

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dat is zeker het motto van Kim Meylemans. Een dramatisch jaar eindigde nog dramatischer met een zware crash begin november. Morgen neemt de Belgische skeletoni evenwel deel aan de Wereldbeker in Winterberg, in Duitsland. En dat is van moeten om eind januari naar het WK in Zwitserland te mogen.

Slecht begonnen en nog slechter geëindigd, dat was 2022 beknopt voor skeletoni Kim Meyelemans. "Sportief gezien was het een ramp van een jaar. Ik denk wel dat dit jaar mijn karakter gevormd heeft. Zoveel is zeker", getuigt Meylemans. Op 1 januari 2022 begon het met vertigo (draaiduizeligheid) en kort daarna een valspositieve coronatest op de Winterspelen van Peking. Meylemans moest een tijd in quarantaine doorbrengen, haar focus was volledig weg, sportief gingen de Spelen de mist in.



"Hopelijk was het het enige slecht moment in mijn carrière en is geen sprake meer van corona op de volgende Winterspelen in Italië."



Begin november brak Meylemans op training in Canada haar beide enkels en liep ze een hersenschudding op bij een zware horrorcrash. "Mijn start was vroeger mijn sterkste troef. Door die crash wordt het heel wat moeilijker."

Ik denk dat dit jaar mijn karakter wel gevormd heeft. Zoveel is zeker. Kim Meylemans, skeleton

Amper 9 weken na die verschrikkelijke crash moet ze nu al terug aan de bak in de Wereldbeker. "Als ik het WK wil meedoen, dan moet ik aan 3 wedstrijden ervoor deelnemen. En het WK is al over 3 weken, dus ik kon niet anders dan in Winterberg aan de start te staan."



"Als ik niet zou moeten, zou ik hier niet starten. Dat ik hier al kan lopen, is eigenlijk te zot voor woorden. Om op een helende breuk toch te kunnen spurten is ongelooflijk." Mentaal was het zeer zwaar voor Meylemans. "Een gebroken enkel, die geneest. De eerste week na de crash was het voor mij heel onwaarschijnlijk dat ik ooit weer op een slee zou stappen. Je begint jezelf vragen te stellen." "Met behulp van traumasessies bij psychologen hebben ze mij uit die mentaal zware periode geholpen."

Kim Meylemans in het ziekenhuis in Canada na haar horrorcrash.

Winterberg is het trainingsmekka voor de Belgen