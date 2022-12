Op het WK darts heeft Kim Huybrechts dinsdag furore gemaakt door titelverdediger Peter Wright te verslaan. In aanloop naar de Belgische clash tegen Dimitri Van den Bergh in de achtste finales vrijdag, haalden we nog eens de aflevering van Café Sport met Kim Huybrechts vanonder het stof. Tips nodig bij het darten? Wesley Sonck aan de oche zien? Herbekijk de aflevering hier.