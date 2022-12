Dimitri Van den Bergh wil schitteren op WK darts na kwakkeljaar: "Problemen zijn van de baan"

Met Dimitri Van den Bergh komt ook de vaandeldrager van het Belgische darts zaterdag in actie op het WK. In zijn tweede ronde treft hij met de Filipijn Ilagan een haalbare kaart. "Dancing Dimi" kan na een kwakkeljaar een goed WK wel gebruiken. "Een achtste finale tegen Huybrechts zou geweldig zijn."

Van den Bergh start zonder revanchegevoelens

Een belangrijk doel voor Dimitri Van den Bergh dit jaar was zijn plekje binnen de top 10 van de wereld handhaven, maar dat lukte niet. Onze landgenoot prijkt op plek 15 van de wereldranglijst. "Maar toch heb ik naar mijn gevoel geen slecht jaar gehad", vertelt hij aan Sporza.

"Op de majortoernooien heb ik een halve finale en twee kwartfinales gehaald. Dat lijkt misschien niet indrukwekkend, maar ik had ook de pech om vaak al vroeg spelers te treffen die achteraf het toernooi zouden winnen."

"Op de European Tour en op de ProTour heb ik dan wel weer mijn beste jaar ooit gespeeld, met twee titels en nog drie finaleplaatsen. Dat beschouw ik als twee belangrijke stappen vooruit. Natuurlijk wil je graag in de top tien of top zestien blijven, maar de top is zo breed geworden."

Om zijn plek in de top zestien van de wereld - die een ticket verzekert voor het gros van de majors - te behouden, moet Van den Bergh een nieuwe vroege WK-exit vermijden. Vorig jaar sneuvelde hij in zijn eerste match verrassend tegen de onbekende Duitser Florian Hempel. Heeft Van den Bergh revanchegevoelens?

"Zeker niet", vertelt hij. "Ik verloor toen tegen Hempel, maar ik wierp wel een gemiddelde van boven de 100 en was eigenlijk heel goed. Hempel speelde gewoon de partij van zijn leven en miste quasi niets. Het is pech dat je net iemand treft die boven zichzelf uitstijgt."

Dip door kritiek en vermoeidheid, "maar nu terug fit"

De laatste maanden richting het WK liepen voor Van den Bergh niet bepaald over rozen. Hij worstelde met de bij momenten harde kritiek en sloot zich volledig af van sociale media. Hij moest na een sponsorwissel ook wennen aan zijn nieuwe pijlen. "Het is natuurlijk geweldig dat de dartssport zo leeft in België. Maar het is ook een mes dat snijdt langs twee kanten, want de druk op onze schouders is nu heel groot", maakt Van den Bergh de balans op.

In september kwam er bovendien er verhaal naar buiten dat Van den Bergh door paniekaanvallen verstek moest geven voor een toernooi. "Maar dat was louter een verhaal van oververmoeidheid", corrigeert hij. "Ik reis de wereld rond omdat ik ervoor kies om alle toernooien te spelen. Maar toen zei mijn lichaam even "stop"." Met welke vorm begint Van den Bergh dan aan dit WK? "Na die dip heb ik onderzoeken ondergaan en ondertussen is dat probleem helemaal van de baan. Ik ben nu helemaal fit en uitgerust. Ik heb heel goed kunnen trainen. Hopelijk komt het er ook uit op het podium."

Het was niet het gemakkelijkste jaar voor Van den Bergh

"Ik droom al jaren van de wereldtitel, nu ook"

Van den Bergh begint op zijn 28e al aan zijn achtste WK. Zijn beste resultaat was de kwartfinale in 2018 en 2020. Met welke ambitie begint Van den Bergh dit jaar aan het toernooi? "Ik droom al jaren van de wereldtitel, dat is nu niet anders", luidt het.

Van den Bergh treft zaterdag om middernacht de Filipijn Laurence Ilagan, die verrassend won van de Oostenrijk Rowby-John Rodriguez. Van den Bergh is op zijn hoede. "Ilagan is iemand met heel veel ervaring, die op de Aziatische tour het al jaren heel goed doet. Hij kon zich niet voor niets plaatsen."