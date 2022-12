Keuzestress in de dartwinkel: hoe kies ik de juiste pijl? Enkele tips van een specialist

Keuze 1: De barrel

De eerste en belangrijkste keuze is de barrel. Ga je voor een lichte of een zware barrel? Een rechte barrel - gewicht gelijkmatig verdeeld - of eentje waar het gewicht vooraan of achteraan zit? En welk soort grip neem je best?

Gewicht

"Je worp evolueert natuurlijk en na een tijdje kan het zijn dat je een ander gewicht nodig hebt. Stel dat je echt een snelle en directe worp hebt, dan ga je best lichter van gewicht, bijvoorbeeld 22 gram of minder. Als je soepel en met een curve smijt, dan mag je hoger gaan in gewicht, dichter naar de 26 gram.”

Verdeling van het gewicht

Maar wat als je je pijl op een specialere manier vastneemt? Dan kan je best gaan voor een barrel met een verdikking vooraan of achteraan, afhankelijk van waar je hem vastneemt.

95 procent van de professionele spelers gebruikt eeen rechte barrel, waarbij het gewicht gelijkmatig verdeeld is over de hele pijl. Zo'n barrel heeft een rechte en slanke vorm en is het beste als je je pijl in het midden vastneemt.

Grip

Keuze 2: De shaft of het 'beentje'

De tweede keuze die je moet maken, is welke shaft je neemt. Het voordeel hierbij is dat dat onderdeel demonteerbaar en aanpasbaar is. Maar er zijn bij de shaft wel twee zaken waarbij je moet stilstaan voor je een keuze maakt: het materiaal en de lengte.

Materiaal

"Maar let op, want aluminium is ook zwaarder dan plastic. Dat kan dan weer de balans van je pijl overhoop halen."

Merckx legt uit welke soorten materiaal je kan kiezen: "Er is kunststof, aluminium, carbon of zelfs hout. Het ene materiaal is wat steviger dan het andere."

Lengte

Merckx legt het op deze manier uit: "Als je pijl doorhangt, kan het zijn dat je te lange shaften hebt. Door die in te korten, kan dat ervoor zorgen dat je pijl terug mooi recht in het bord terecht komt. Maar andersom geldt dat ook".

Bij de lengte van de shaft moet je kiezen tussen kort, middel of lang. Dat gaat de hoek van je pijl bepalen in het bord.

Keuze 3: De flights of de 'vlaggetjes'

Bij de keuze van de flights zijn we bij het makkelijkste onderdeel beland volgens Merckx: "De gewone flight is in de meeste gevallen prima in orde. Ook de normale dikte van flights is zeker goed. Zeker bij een zwaardere pijl is het belangrijk om een normale flight te nemen, anders gaat de pijl doorhangen."

Maar tegenwoordig is er een nieuwe soort in de omloop die wel populair blijkt te zijn. "Er zijn tegenwoordig merken die shafts en flights uit 1 stuk verkopen. Het voordeel is dat de flights er niet kunnen afvallen, maar ook dat ze perfect zijn voorgevormd. Dat heeft een positief effect op je vluchtfase."