"The Grinch is back": titelverdediger Peter Wright laat zich niet verrassen op openingsavond WK darts

Het is traditie dat de titelverdediger op de openingsavond van het WK darts al in actie komt. Peter Wright zorgde meteen voor kleur in Ally Pally met een kersttenue waar enkel hij mee wegkomt.

De 52-jarige Schot veroverde in de voorbije 3 jaar 2 keer de wereldtitel, maar verkeert niet in zijn beste vorm.

Zonder subliem te spelen veegde Wright in de 2e ronde de Noord-Ier Michael Mansell van de mat: 3-0.



Als Kim Huybrechts morgen zijn eerste partij wint, wordt hij op 27 december de volgende tegenstander van Peter Wright.