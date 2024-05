Alle Belgische breakers liggen er vroeg uit op OKT in Shanghai

Out in prekwalificaties

In de eerste ronde van de eerste battles liep het evenwel mis voor de Belgen.



Tirock verloor met 2-0 van de Colombiaan Alvin met 14 stemmen tegen 4.

Cis ging met 2-0 onderuit tegen Amir uit Kazachstan met 16 stemmen tegen 2.

Mighty Jimm ging eruit tegen de Nederlander Lee met 2-0 (15 stemmen tegen 3).



Zo raakten de 3 B-boys niet in de round robin (4 groepen van 4), waaruit morgen de 8 kwartfinalisten gepuurd worden.



Bij de B-Girls verloor MadMax met 2-0 van de Française Sissy met 13 stemmen tegen 5.

Camine kende dezelfde score (2-0/13-5) tegen Logistx uit de VS.



De breakers werden beoordeeld op 2 prestaties en 5 criteria (techniek, variëteit, creativiteit/originaliteit, uitvoering en muzikaliteit).



Volgende maand in Boedapest (20-23 juni) is er nog een OKT, de gecombineerde score telt. Ze moeten in de top 10 eindigen van de OKT-ranking om kans te maken op Parijs 2024.