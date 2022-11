Laureaat Michael van Gerwen gooit ninedarter in hoogstaande Players Championship Finals

Michael van Gerwen zette al vroeg in de finale de toon. Met een ninedarter in de 3e leg forceerde hij een eerste break van de wedstrijd. Voor de Nederlander was het de 8e negendarter uit zijn carrière.



Rob Cross moest het meesterschap van Van Gerwen ondergaan. De Nederlander, goed voor een gemiddelde van 99,92, zette een flinke kloof op het bord en bij 7-3 leek er geen vuiltje aan de lucht.

Maar Cross knokte zich weer in de wedstrijd. De Engelsman kwam terug tot 7-6 en de gelijkmaker leek in de maak. Het antwoord van Van Gerwen was fenomenaal. Met een geweldige 170-finish zette hij 9-6 op het scorebord en dat brak de veer bij Cross, die met 11-6. verloor.

Na afloop barstte een geëmotioneerde Van Gerwen in tranen uit op het podium. "Mijn dochtertje heeft al mijn wedstrijden hier gezien. Ik had haar beloofd om de trofee mee naar huis te nemen en dat heb ik ook gedaan. Overwinningen wennen nooit, daar word ik erg emotioneel van. Dit is mijn 7e zege hier: geweldig", aldus Van Gerwen.