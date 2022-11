Haalbare WK-loting voor Van den Bergh, duel met Wright wenkt voor Huybrechts

Van den Bergh staat voor zijn 8e wereldkampioenschap. In dat van 2020 bereikte hij de kwartfinales. Ook voor Kim Huybrechts is een kwartfinale, bij zijn debuut in 2012, het beste resultaat. Hij neemt voor de 12e keer deel. Mike De Decker kon zich voor de derde keer plaatsen. In het WK van 2021 eindigde het voor hem in de eerste ronde en een jaar later in de tweede.

Price tegen Van Barneveld?

Nummer 1 van de wereld Gerwyn Price, de wereldkampioen van 2021, treft in de tweede ronde Luke Woodhouse (PDC 50) of de Oekraïner Vladislav Omeltsjenko, waarnamogelijk een clash volgt met de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC 32), die al vijf wereldtitels op zijn naam heeft.



De Nederlander Michael van Gerwen (PDC 3) start de jacht op een vierde wereldtitel tegen zijn landgenoot Niels Zonneveld (PDC 75) of de Welshman Lewy Williams (PDC 70).

Het WK vindt van 15 december tot 3 januari in het Alexandra Palace in Londen plaats. In de eerste twee rondes wordt er naar een best of 5 sets gegooid. In de derde en vierde ronde wordt dat best of 7, in de kwartfinales best of 9, in de halve finales best of 11 en in de finale best of 13.