Bijna gestopt door "darteritus", nu WK-ganger van amper 18: maak kennis met sensatie Beau Greaves

En zoals dat in een gezin met 7 kinderen vaak gaat, was het leven er voor de rappe . Beau verloor vaak de race om de afstandsbediening tegen haar Xbox-gekke broers en begon dan maar uit verveling pijltjes te gooien.

Beau Greaves was vanaf haar 10 jaar vaste klant in de lokale Plough Pub in Doncaster. Niet om aan de toog te palaveren over haar nakende toetsenweek, wel omdat er elke maandag een dartstoernooi werd georganiseerd.

...die vandaag - 8 jaar later - de jongste deelnemer op het wereldkampioenschap darts is.

Darteritus

Waar de jonge Greaves vroeger vooral de kleurtjes op het bord zag, begon de tiener zich steeds vaker blind te staren op de zwart-witschakeringen van het canvas. Do or die. Missen of niet missen.



"Ik was begonnen met darten voor mijn plezier, maar door de druk verloor ik mijn voorliefde voor de sport", vertelde ze onlangs in een interview over haar prille jeugdjaren.

En zoals dat met tienertalenten vaak gaat, was ze zelf niet in staat om haar grenzen te bewaken. Greaves - toen amper 16 jaar - bleef koppig voortdenderen en schreef zich in voor de Q-school, het kwalificatietoernooi om een PDC Tour Card te bemachtigen.

De uitgelezen shortcut om je professionele dartsdroom waar te maken.

Maar de Q-school leverde Greaves geen tourkaart, maar wel "darteritus" op. Een aandoening bij dartsbeoefenaars waarbij een mentale blokkade ervoor zorgt dat de speler of speelster de pijl te laat of zelfs niet durft los te laten.