BEKIJK: "Rapid" Ricky Evans, de snelste werper ter wereld, steelt opnieuw de show op WK darts

180 in 2,16 seconden

Het verhaal van Ricky Evans (32) is apart. De Engelsman brak in 2013 door in de dartssport toen hij de finale haalde van het wereldjeugdkampioenschap. Een grote toekomst lag in het verschiet, maar de verwachtingen inlossen lukte niet echt. Waar hij wel carrière mee maakte: razend snel werpen.

Evans verbaasde keer op keer met zijn ongezien snelle worpen en maakte er zijn handelsmerk van. Uitschieters op de grote podia bleven uit - op een kwartfinale op het EK in 2019 na -, maar als "Rapid Ricky" maakte hij wel furore met zijn snelle 180's.

Dat leverde ook een wereldrecord op. Tijdens het WK in 2017 wierp hij de snelste 180 ooit in zijn eerste ronde tegen Michael Smith: hij plantte drie pijlen in de tripel 20 in amper 2,16 seconden. Waanzinnig.