Kim Huybrechts over legendarisch WK-duel tegen Gerwyn Price: "Dit jaar niet dezelfde fout maken"

"Ik wierp bij momenten wel goed, maar de uitschieters waar ik wel op gehoopt had, ontbraken dit seizoen. Het was "steady", maar toch vooral onder de radar. Hopelijk volgt die uitschieter nu wel op het WK."

Het WK darts kan vandaag echt beginnen voor de Belgen. Kim Huybrechts (PDC-31) bijt de spits af: als reekshoofd is hij vrij in de eerste ronde en begint hij in ronde twee, tegen de bescheiden Zuid-Afrikaan Grant Sampson, die verrassend talent Keane Barry wipte en voor dit WK nog nooit voor meer dan 50 man had gespeeld.

Legendarisch duel met Price

"Dat was meer een mentale strijd dan een dartswedstrijd. Ik had me nooit mogen laten meeslepen door het mentale spel van Price, maar het gebeurde toch. Diezelfde fout mag ik dit jaar niet maken. Ik moet me focussen op mijn eigen spel."

Onze landgenoot speelde toen wervelend en dwong Price tot een "sudden death leg" in de beslissende 7e set. Uiteindelijk trok Huybrechts aan het kortste eind, na een wedstrijd doorspekt met drama. De scheidsrechter moest beide testosteronbommen zelfs even uit mekaar halen, na wederzijdse provocaties.

Ik had me toen nooit mogen laten meeslepen door het mentale spel van Price, maar het gebeurde toch.

Straks wacht Wright, daarna Van den Bergh?

Als Huybrechts vrijdagavond Sampson kan verslaan, trakteert hij zich op een duel tegen titelverdediger Peter Wright. Wright won donderdag vlot met 3-0 van Mickey Mansell, een uitslag die Wrights vormdip verhult.



De kleurrijke Schot worstelt al enkele weken met zijn pijlen, omdat zijn vrouw Joanne was opgenomen in het ziekenhuis. Even was haar toestand kritiek, ondertussen is ze hersteld en gisteren was ze aanwezig in "Ally Pally".



"Een wedstrijd tegen Wright zou mooi zijn, maar ik kijk niet te veel naar mijn tegenstander. Als ik dan goed speel, maar wel verlies, ga ik nog ontevreden zijn. Ik ben hier om wereldkampioen te worden, dat is mijn ingesteldheid", luidt het vastberaden.



Als Huybrechts Wright aan zijn pijlen kan rijgen, wacht in de achtste finale mogelijk een duel tegen Dimitri Van den Bergh. "Daar heb ik nog niet over gesproken met Dimitri. We focussen op onszelf, ook al is hij een goede vriend. Voor het darts in België zou het natuurlijk wel een leuke affiche zijn."