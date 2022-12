18-jarige sensatie Beau Greaves kan niet stunten op WK darts en moet meteen naar huis

Het verhaal van Beau Greaves was een van de meest besproken in aanloop naar het WK. Het amper 18-jarige toptalent debuteerde in de zomer in de Women's Series en begon vervolgens aan een indrukwekkende zegereeks, met 8 titels en 52 zeges op een rij. Door die "streak" kon ze alsnog een ticket voor het WK afdwingen.

In Alexandra Palace trof ze met William O'Connor wel een ervaren tegenstander in de eerste ronde. Maar Greaves toonde zich niet onder de indruk van de omstandigheden en pakte in het eerste leg meteen uit met een 120-checkout.

O'Connor kon niet meteen een kloof slaan, maar trok in het vijfde leg toch de eerste set naar zich toe. Greaves moest reageren, maar kreeg niet genoeg lijn in haar spel. Bij 2-1 in set twee leek ze kansen te krijgen op setwinst, maar O'Connor bleek net iets klinischer. In het daaropvolgende leg maakte hij het opnieuw af: 2-0.

Greaves had nu een mirakel nodig, maar dat kwam er niet. O'Connor ging in de derde set meteen door de worp van Greaves, die uiteindelijk geen leg meer op het bord kreeg: 3-0, boeken toe.

Het eerste WK van Greaves - die op een gemiddelde van 88 strandde - is zo toch wat uitgedraaid op een anticlimax, al zal het 18-jarige toptalent in de toekomst nog vaak passeren in "Ally Pally". Zaterdag komt er met Lisa Ashton opnieuw een vrouw in actie tussen al het mannelijke geweld, dinsdag is het aan Fallon Sherrock.