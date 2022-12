BEKIJK: Wesp brengt David Cameron geluk bij geweldige comeback op WK darts

De 53-jarige Cameron zat in slechte papieren tegen de Engelsman Ritchie Edhouse. Cameron stond met zijn rug tegen de muur bij 2 sets tegen 0 en 2-0 in legs achter in de best-of-3-partij. Edhouse had nog 1 leg nodig, maar Cameron slaagde erin om 8 legs op een rij te winnen. Hij gunde Edhouse nog 1 leg en maakte de partij met 2-3 af.



Opvallend: kreeg Cameron een duwtje in de rug van een wesp? Een stevig exemplaar zat in het tweede deel van de partij de hele tijd op zijn schouder, tot de omroeper er genoeg van had en het insect tegen de grond sloeg.



De wesp was even knock-out, maar niet dood. Want even later zat de wesp weer op Camerons schouder. Zonder dat de darter het zelf wist, zorgde de wesp toch voor geluk, want mét de wesp op zijn shirt, verging het hem heel wat beter.



Toen het diertje even van zijn schouder verdween, liep het minder, maar eens terug maakte Cameron zijn comeback helemaal af. "Ik wist eerst niet goed wat er gebeurde, maar het was eigenlijk wel grappig", kreeg Cameron achteraf vragen over de hulp van buitenaf.



Eerder op de avond kreeg Simon Whitlock ook ongewenst bezoek van de WK-wesp, in de beslissende set van zijn tweede ronde tegen de Portugees Jose de Sousa. De Sousa won met 2-3.



Het WK in Ally Pally krijgt wel vaker het bezoek van wespen. In 2017 kreeg Mensur Suljovic met het beestje af te rekenen, in 2018 was Gary Anderson het slachtoffer.



(bekijk filmpje onder tweet)