Dimitri Van den Bergh gooit zich naar de 1/8e finales van WK darts na dominante 4-1-partij

clock 14:45 14 uur 45. Van den Bergh naar de 1/8e finales! Dimitri Van den Bergh degradeerde Ratajski de volledige partij tot achtervolger. Ook in de vijfde set bleef onze landgenoot ijzig koel tegen de Pool. Zijn eerste match-dart vliegt de dubbele zestien in. Van den Bergh gaat naar de 1/8e finales na een dominante 4-1-overwinning. In de volgende ronde treft Van den Bergh of titelverdediger Peter Wright of zijn maatje Kim Huybrechts.

clock 14:34 14 uur 34. Matchpunt voor Van den Bergh. Ratajski vergeet het af te maken in de tweede leg en laat enkele keren een break liggen. Van den Bergh kan profiteren om alsnog op een 1-1-gelijkspel te komen. Het mentale voordeel lijkt even in het voordeel van onze landgenoot, die op zijn beurt breekt in de derde leg.

clock 14:32 14 uur 32. Bull's eye voor Van den Bergh: 3-1. Van den Bergh neemt een stevige optie op de 1/8e finales. Onze landgenoot kan in de vijfde leg van de vierde set uitgooien op de bull.

clock 14:24 14 uur 24. Van den Bergh en Ratajski houden elkaar in evenwicht in het begin van de vierde set. Beiden behouden hun eerste leg.

clock 14:22 14 uur 22. Derde set is voor Ratajski. Ratajski is aan zijn tegenoffensief begonnen. De Pool wint alle drie de legs en komt zo terug tot 2-1 in de sets. Kan Van den Bergh dit tegenslagje van zich afgooien?

clock 14:21 14 uur 21. 2-0 voor Ratajski. Ratajski herpakt zich helemaal in de derde set. De Pool klimt na een break meteen na naar een 0-2-voorsprong.

clock 14:10 14 uur 10. Ook 2e set is voor Van den Bergh. Met 3-0 in de tweede set toont Van den Bergh zijn dominantie. Onze landgenoot miste geen enkele dubbel en trekt zijn gemiddelde zo op naar 94,31.

clock 14:07 14 uur 07. Breakdancing Dimi. Goed begonnen, is half gewonnen? Onder goedkeurend toezicht van zijn vriendin en dochter trekt Van den Bergh ook de tweede leg naar zich toe. Met een finish op de 50 klimt hij naar een 2-0-voorsprong.

clock 14:05 14 uur 05. Nog 3 te gaan. In tegenstelling tot de vorige ronden wordt de winnaar vandaag beslist door 4 winnende sets. Van den Bergh zet in de tweede set meteen een streepje achter zijn naam. De 180's beginnen bij beiden te vallen.

clock 13:58 13 uur 58. Van den Bergh wint eerste set. De eerste set gaat naar Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot en zijn Poolse tegenstander hebben moeite om het af te maken in de laatste leg en maken er een zenuwslopend potje uitgooien van. Dancing Dimi kan uiteindelijk uitgooien met een dubbel vier.

clock 13:56 13 uur 56. Dimi laat de set liggen en laat zich verrassen op zijn eigen spelletje. Ratajski maakt er 2-2 van.

clock 13:54 13 uur 54. Break voor Dancing Dimi. Van den Bergh blaakt van het zelfvertrouwen. Onze landgenoot begint uitstekend, zijn Poolse concurrent eerder aarzelend. Dancing Dimi profiteert van het momentum en pakt uit met een break.

clock 13:53 13 uur 53. Met een 76-finish komt onze landgenoot meteen langszij.

clock 13:45 13 uur 45. Ratajski begint solide. Krzysztof Ratajski gooit de partij op gang en laat zich niet verrassen door onze landgenoot. De Pool moet uitgooien op dubbel 16 en prikt meteen raak.

clock 13:42 13 uur 42. Daar is Dimitri Van den Bergh! Onze landgenoot groet enkele bekende gezichten in het publiek en baant zich zo een weg naar het podium, waar hij zijn intrede afsluit met een dansje. Dancing Dimi lijkt helemaal klaar om zich voorbij de Pool Krzysztof Ratajski naar de 1/8e finales van het WK te gooien. Volg de partij hier live.