Kim Huybrechts stunt op WK darts tegen titelhouder Wright, nu wacht Belgische clash met Van den Bergh

Huybrechts profiteert van weifelende Wright

Een jaar geleden trok Kim Huybrechts in ronde twee nipt aan het kortste eind tegen de regerende wereldkampioen op het WK darts. De onklopbaar gewaande Gerwyn Price won toen na een ware thriller. Dit jaar trof Huybrechts met Peter Wright in ronde twee opnieuw de titelverdediger, alsof het lot ermee gemoeid was. Maar dinsdag lagen de kaarten wel anders. Wright, het nummer twee van de wereld, was na een verstoorde voorbereiding - zijn vrouw lag in het ziekenhuis - niet in vorm. Een uitgelezen kans diende zich aan voor Huybrechts. Die gebrekkige vorm etaleerde Wright vanaf de eerste pijl. De kleurrijke Schot, getooid in speciaal kerstshirt, oogde weifelend en kon maar moeilijk de tripels vinden. Huybrechts kon in set één nog niet profiteren, maar vanaf set twee keerde het tij. Onze landgenoot zette Wright met de rug tegen de muur met goeie scores en secure finishes. Wright - die zoals gewoonlijk enkele keren wisselde van pijlen tijdens de wedstrijd - kon amper een vuist maken. Plots stond het 2-1 voor de Belg.

Belgische geschiedenis op WK darts

Huybrechts rook bloed en greep zijn prooi bij de nek. Zelfs in set vier, wanneer Wright wél zijn niveau haalde met een gemiddelde van 100, kon Huybrechts alsnog de bovenhand nemen. 3-1 voor Huybrechts, de troon van Wright wankelde.

In set vijf gierde de adrenaline door het lijf van Huybrechts - de scores leden er ook onder - maar een gelaten Wright was het spoor bijster. Op dubbel 18 kon de Schot zijn laatste strohalm niet grijpen, Huybrechts maakte het op diezelfde dubbel daarna wel af.

Met zijn zege tegen de titelverdediger zorgt Huybrechts, het nummer 31 van de wereld, nu al voor dé stunt van het WK. In de achtste finale wacht vrijdag nu maatje Dimitri Van den Bergh (PDC-15) voor een clash der Belgen. Een droomscenario. Slechts één keer eerder speelden twee Belgen tegen mekaar op het WK van de PDC, in 2013 de broers Kim en Ronny Huybrechts in ronde één. Bovendien kunnen zowel Van den Bergh als Huybrechts met een zege in de achtste finale hun beste resultaat op een WK evenaren: de kwartfinale.

Nederige Huybrechts: "Dit was niet de normale Wright"

Na de partij toonde Huybrechts zich erg nederig. "Ik ben heel trots, maar dit was niet Peter Wright in zijn gewone doen. Ik heb de naam Peter Wright geklopt, maar niet de speler die hij normaal is. Hij haalde niet eens zijn B-niveau", luidde het. De bescheidenheid maakte niet veel later wel plaats voor trots. "Deze zege betekent alles voor me. Ik heb gedaan wat ik moest doen en ik heb mijn kansen gegrepen wanneer ik kon. Veel spelers zouden het nog verkwanselen, louter omdat ze tegen de naam Wright werpen, maar ik heb het wel kunnen doen."

Van den Bergh is de favoriet: hij is de Belgische nummer één en een topzestienspeler. Maar hij zal voorbij mij moeten Kim Huybrechts

"Dit is niet mijn beste zege ooit, maar wel een van mijn belangrijkste. Dat er zoveel Belgen aanwezig waren in "Ally Pally"? Dat betekent zo veel voor ons. Darts is nu heel groot in België. Dat we nu ook een Belgisch duel in de achtste finale hebben, is gigantisch voor ons."

"Tegen Dimitri wordt het een mooie wedstrijd. Dimitri is de favoriet: hij is de Belgische nummer één en een topzestienspeler. Maar hij zal voorbij mij moeten. Ik ga gewoon proberen spelen zoals vandaag."