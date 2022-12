Huybrechts over duel met Dancing Dimi: "Mentaal niet moeilijker dan partij tegen wereldkampioen"

De bescheidenheid maakte niet veel later wel plaats voor trots. "Deze zege betekent alles voor me. Ik heb gedaan wat ik moest doen en ik heb mijn kansen gegrepen wanneer ik kon."

"Ik ben heel trots, maar dit was niet Peter Wright in zijn gewone doen. Ik heb de naam Peter Wright geklopt, maar niet de speler die hij normaal is. Hij haalde niet eens zijn B-niveau", zei Huybrechts.

Van den Bergh is de favoriet: hij is de Belgische nummer één en een topzestienspeler. Maar hij zal voorbij mij moeten

In de 1/8e finales staat Huybrechts vrijdag tegenover zijn maatje Dimitri Van den Bergh.

"Dat we een Belgisch duel hebben in de 1/8e finales betekent heel veel voor België. Darts is nu heel groot in België. Daarom dat er ook zoveel Belgen (onder meer Hans Vanaken) aanwezig zijn in Ally Pally. Die massale opkomst betekent heel veel voor ons."

"Voor ons is het iets minder leuk. We hadden elkaar liever wat later in het toernooi getroffen. Maar dat moeten we snel van ons af zetten. Hij is eigenlijk een tegenstander als een andere."

Huybrechts kruipt vrijdag in de rol van underdog. "Dimitri is de favoriet: hij is de Belgische nummer één en een topzestienspeler. Maar hij zal voorbij mij moeten."

"Ik ga gewoon proberen te spelen zoals gisteren. Mentaal kan het niet moeilijker worden als mijn strijd met wereldkampioen Peter Wright. Het wordt een mooie wedstrijd", voorspelt Huybrechts.

"En na de partij drinken we samen iets en is alles weer normaal."