Kim Huybrechts hoeft zich amper moe te maken in WK-opener en treft nu titelverdediger Wright

Huybrechts doet wat moet en treft nu Wright Het was zonder glans, maar Huybrechts heeft korte metten gemaakt met Grant Sampson in zijn eerste wedstrijd op het WK. Huybrechts klokt af op een gemiddelde van 83,3, maar liet onderweg wel een 154-checkout noteren. Op 27 december - nog een hele poos wachten - treft hij titelverdediger Peter Wright in de derde ronde.

clock 16:49 16 uur 49.

Huybrechts met lekkere 154-finish! "The Hurricane" wervelt voor het eerst in deze partij. Hij schudt een lekkere 154-checkout uit zijn arm, nog één leg en de partij zit er al op.

Het spelbeeld blijft ongewijzigd in set drie: Huybrechts controleert, zonder goed te spelen. Hij gaat wel meteen door de worp van Sampson: 1-0.

clock 16:41 16 uur 41.

Huybrechts controleert: 2-0 Mooi is het niet, maar Huybrechts sleurt zich naar een gemakkelijke 3-0-setwinst. Onze landgenoot is duidelijk niet tevreden met zijn spel, gelukkig voor hem volstaat het ruimschoots om Sampson af te houden.

Huybrechts krikt zijn niveau op en pakt uit met een knappe 94-checkout op de worp van Samspon. Kan de Zuid-Afrikaan die break nog ongedaan maken?

Huybrechts hoeft voorlopig niet te schitteren om de bovenhand te houden en wint het eerste leg van set twee. "The Hurricane" laat een gemiddelde van 85 optekenen, ook hij kan beter.

clock 16:32 16 uur 32.

Huybrechts begint secuur en pakt set 1 Met degelijke scores doet Huybrechts voorlopig wat moet. Sampson won zijn eerste leg, maar daarna nam Huybrechts over. Met secuur spel haalt hij de eerste set binnen. Sampson komt voorlopig niet verder dan een gemiddelde van 69, veel te weinig voor dit niveau.

Daar zijn ze Een gefocuste Huybrechts komt het podium op. Sampson heeft gisteren al een wedstrijd geworpen, het zou dan ook niet verbazen als hij scherp aan de wedstrijd begint.

clock 16:15 16 uur 15.

Onbekende Sampson Grant Sampson, de tegenstander van Huybrechts, is niet bepaald een grote naam in de sport. Sampson won gisteren verrassend van toptalent Keane Barry, zijn eerste grote zege in zijn carrière. Straf, want Sampson speelde nooit eerder voor meer dan 50 man. Maar last ondervond hij duidelijk niet van de meer dan 6.000 ogen die donderdag in zijn rug prikten.