Dimitri Van den Bergh verkoopt Kim Huybrechts oplawaai in strijd der Belgen op WK darts

Vrienden worden rivalen

Alexandra Palace mocht zich vrijdag opmaken voor een Belgische clash in de achtste finale van het WK darts. Dimitri Van den Bergh had indruk gemaakt in zijn voorbije partijen en had reekshoofd Krzysztof Ratajski naar huis gespeeld. Kim Huybrechts had op zijn beurt gestunt tegen titelverdediger Peter Wright.

De twee Belgen, die al jaren vrienden zijn en elkaar door en door kennen, konden zo onderling gaan bikkelen voor een plekje in de kwartfinale. Van den Bergh, op papier de favoriet, begon het beste. Hij ging meteen tweemaal door de worp van Huybrechts, de 1-0 stond zo snel op het bord.

In set twee gaf Huybrechts Van den Bergh een koekje van eigen deeg, door meteen te breaken. Maar Van den Bergh keerde het tij bij 2-1 voor Huybrechts en maakte het daarna zelf genadeloos af.