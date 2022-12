Van den Bergh blikt hoopvol vooruit naar kwartfinale: "Deze zege toont mijn mentale kracht"

"Ik had zo'n vlotte zege niet verwacht"

"Daarom had ik eerder dit jaar een dipje. Maar zoals ik vaak zeg: er is maar één manier om daarmee om te gaan en dat is om nog sterker terug te keren. Ik ben alvast goed op weg."

"Ik weet dat ik van niemand bang moet zijn"

Dat twee Belgen zich bij de laatste zestien konden scharen op het WK is symbolisch voor de groei van de dartssport in België. "Darts is bij ons nu gigantisch, dat is ongelooflijk", klonk het enthousiast bij "Dancing Dimi".



"Alle profspelers in België genieten er enorm van. Ik sprak laatst nog met collega Nathan Aspinall over het succes van de sport in België. Hij kon amper geloven welke proporties het hier aanneemt."



Van den Bergh staat zondag voor de derde keer in zijn carrière in de kwartfinale van het WK. Met een zege tegen Jonny Clayton kan hij voor het eerst de halve finale bereiken. "Of het nu wel gaat lukken? Wie weet."



"Ik speelde al vaker een halve finale op een majortoernooi. Ik weet dat ik van niemand bang moet zijn, zolang ik mijn werk doe. Ik moet gewoon kalm blijven en goed trainen", besloot Van den Bergh.