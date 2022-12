Krul van Trossard tegen Polen is Duivels Doelpunt van het Jaar

Bekijk het winnende doelpunt:

De 4-1 tegen Polen

Trossard zette begin juni in de 80e minuut de 4-1 op het scorebord tegen Polen. Nadat hij een hoekschop kort ingespeeld had op Yannick Carrasco, kreeg de winger van Brighton de bal meteen terug.



Vervolgens krulde Trossard van aan de rand van het 16-metergebied het leer op magistrale wijze in de rechterbovenhoek. Zeven minuten eerder had hij ook voor de 3-1 gezorgd.



Zijn teammaats geloofden Trossard niet, maar die zweert: "Het was een schot."



Andere genomineerden waren Leander Dendoncker, met een kanonschot tegen Polen, Michy Batshuayi, met de linkervoet op het WK tegen Canada, en Kevin De Bruyne, van net buiten het strafschopgebied in de Nations League-match tegen Wales.