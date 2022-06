Rode Duivels tonen veel veerkracht tegen Polen en winnen na straffe remonte met 6-1

België - Polen in een notendop:

Lewandowski zorgt voor koude douche, Witsel maakt gelijk

De Rode Duivels hadden voor eigen volk wat recht te zetten na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Nederland. Roberto Martinez voerde vier wissels door. Dendoncker kreeg achteraan de voorkeur op Boyata, Meunier en Vanaken moesten plaats ruimen voor Carrasco en Tielemans, terwijl Batshuayi de geblesseerde Lukaku verving. Aan inzet dit keer geen gebrek, de Rode Duivels maakten een vliegende start. Na amper drie minuten mikte Batshuayi op aangeven van de gretige De Bruyne al op de paal, Hazard liet in de herneming een huizenhoge kans liggen. Even later kon Batshuayi het na een knap hakje van Hazard wél afronden, helaas voor de Duivels vanuit nipt buitenspel. De Belgische druk hield aan en ook Batshuayi bleef het proberen. Nog maar eens een heerlijke pass van De Bruyne, nu lag Dragowski in de weg. De 1-0 hing in de lucht, maar het doelpunt viel uit het niks aan de overkant. Lewandowksi kreeg te veel ruimte in de zestien en maakte het alleen voor Mignolet technisch verfijnd af. Een koude douche voor de Belgen, die ondanks het overwicht maar moeilijk aan nieuwe kansen kwamen. Tot kort voor de rust. Een poging van De Bruyne werd nog gekeerd door Dragowski, maar in de herneming zorgde Witsel met een stevige streep voor de verdiende gelijkmaker.

Flitsende Duivels geven voetballes in tweede helft

Lewandowski deelde kort na de rust nog eens een prikje uit, maar meer dan een voetnoot in de Belgische dominantie was dat niet. Rond het uur bereikte de druk een kookpunt. Dragowski hield Polen tot twee keer toe overeind met reddingen op een kopbal van Dendoncker en een lage knal van Hazard, maar uiteindelijk kraakten de Polen toch.



Na slordig balverlies van de bezoekers schakelden de Belgen snel om. Hazard behield het overzicht en De Bruyne werkte het in de zestien beheerst af: 2-1. Enkele minuten later voegde Hazard bijna nog een goal toe aan zijn assist, maar van dichtbij kreeg hij de bal niet voorbij Dragowski.



De Poolse doelman stapelde de reddingen op, maar kreeg uiteindelijk nog een flinke bolwassing. Invaller Trossard besliste de wedstrijd met 2 goals in nog geen 10 minuten. Bij een licht afgeweken schot had hij nog wat meeval, maar zijn schot in de kruising na een kort genomen hoekschop was van een hemelse schoonheid.



Bij de Polen was de veer gebroken. Dendoncker kreeg wel erg veel ruimte en mikte met een knap afstandsschot zijn eerste goal voor het nationale team voorbij Dragowski. In de extra tijd deed ook debutant Openda nog zijn duit in het zakje. Op aangeven van Thorgan Hazard zorgde hij voor de ruime 6-1-zege. De pijnlijke 1-4-nederlaag tegen Oranje is doorgespoeld.