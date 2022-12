Rode Duivels sluiten deal met Xiaohongshu: wat zit achter deal met "Chinese Instagram"?

Het Twitter-bericht van de Belgische voetbalbond vanmiddag was opvallend: "Vanaf nu zitten we op XiaoHongshu." Dat heeft een woordje uitleg nodig...

In China heeft de bevolking geen toegang tot Instagram, Facebook, TikTok, Google en YouTube.

Een Chinees alternatief is XiaoHongshu, een sociaal medium met meer dan 100 miljoen gebruikers. "Een beetje het Chinese Instagram", licht Manu Leroy (directeur marketing en communicatie bij de KBVB) toe.

Maar waarom trekken de Rode Duivels naar XiaoHongshu?

"De socialemediaplatformen in China zijn vooral op zoek naar westerse content om hun platform relevant te maken."

"Westers voetbal is populair in China en door onze hoge ranking op de FIFA-ranglijst kwam XiaoHongshu bij ons terecht."

Zitten er tussen de Chinezen dan zoveel fans van de Rode Duivels? "De Bruyne en Lukaku zijn er bekend, maar ze worden niet per se gelinkt aan de Rode Duivels. Daar willen we nu verandering in brengen."

De KBVB zal er zelf ook een centje aan bijverdienen. "Het gaat om een sponsorshipdeal. XiaoHongshu betaalt ons om onze content, merk en logo's te gebruiken. China is een interessante commerciële markt."