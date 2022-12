3 nieuwe Belgische FIFA-scheidsrechters: Lothar D'Hondt, Jasper Vergoote en Jana Van Laere

De drie kunnen in 2023 voor het eerst internationale wedstrijden leiden.



D'Hondt en Vergoote voegen zich bij bij de mannen Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Bram Van Driessche, Nathan Verboomen en Lawrence Visser. Jana Van Laere komt bij de vrouwen in het gezelschap van Caroline Lanssens en Viki De Cremer.



Met Nico Claes (mannen) en Mélissa Lejaer en Irmgard Van Meirvenne (vrouwen) kwamen er ook 3 Belgische assistent-scheidsrechters bij op internationaal niveau.



Erik Lambrechts was tot dusver de enige videoref met een FIFA-badge. Daar komen vanaf 2023 Ella De Vries, Bram Van Driessche, Nathan Verboomen en Lawrence Visser bij.