Twee topaffiches in kwartfinales Croky Cup: Union-Gent en Genk-Antwerp

Union is de nummer 2 in onze vaderlandse competitie, AA Gent is de bekerhouder en volgt als 5e in de JPL. Genk klopte gisteren Anderlecht en blinkt bovenaan onze competitie als autoritair leider na een 30 op 30.



Antwerp begon ijzersterk aan het seizoen, maar liet de laatste speeldagen van zijn pluimen. Toch parkeert stamnummer 1 op plek 3 in de competitie, gisteren wipte het Standard met een vlotte 4-0.



In de andere 2 kwartfinales staan ploegen uit de rechterkolom. Zulte Waregem (16e) en Kortrijk (17e) staan voorlopig op een degradatieplaats, maar kunnen hun seizoen kleuren in de beker. Voor STVV (10e) en KV Mechelen (11e) loert een plek bij de laatste 4 om de hoek.



Al vergeet Mechelen maar beter niet dat Kortrijk eergisteren ging winnen bij OHL. Zulte Waregem lag er bijna uit tegen Deinze, maar zette een scheve situatie nog recht.