"Niet helemaal gelukkig in Chicago, drukke kalender, niet gespaard": 2022 geen topjaar voor Emma Meesseman

Overal waar Emma Meesseman komt, is ze geliefd. Maar sportief was 2022 geen topjaar. Geen nieuwe titel in de WNBA met het ambitieuze Chicago Sky, geen halve finale op het WK met de Belgian Cats.

Op het WK moest ze zelfs machteloos toekijken in de eindfase met een blessure. "Ik denk dat ze slachtoffer is geworden van een te drukke kalender", ziet Carl Berteele als deel van de verklaring.

"Grote toernooien betekenen vaak zeven matchen in twaalf dagen of zes matchen in elf dagen als je meedoet voor de medailles. Bovendien viel het WK na een WNBA-seizoen, waarin ze het ook tot in de halve finales schopte."

"Misschien was Meesseman zelfs al een beetje geblesseerd begonnen aan het WK, al zal ze dat zelf nooit toegeven als het zo was."

"Ik heb ook vernomen dat ze niet helemaal gelukkig was in Chicago. Het was een zware periode."