Brittney Griner is terug thuis en wil dit seizoen nog spelen in WNBA: "Ik wil iedereen bedanken"

Einde van juridische rollercoaster

Vorige week kwam er eind aan de lijdensweg van Brittney Griner. De Amerikaanse, een van de beste basketbalsters ter wereld, werd door Rusland overhandigd aan de Amerikaanse autoriteiten, nadat ze tien maanden vast werd gehouden door Rusland.

Begin dit jaar was Griner op een Russische luchthaven opgepakt omdat ze cannabisolie in haar bezit had. Een product dat in de VS legaal is, maar niet in Rusland. Griner werd opgesloten en het Russische gerecht toonde zich ongenadig. Ze werd veroordeeld tot 9 jaar cel en werd naar een strafkolonie overgeplaatst.

Maar door een gevangenenruil tussen de VS en Rusland werd Griner vorige week vrijgelaten. Na een week in observatie te zijn geweest in een Amerikaans ziekenhuis, kon de basketbalster vrijdag huiswaarts keren. Een emotioneel moment, zo getuigde ze op sociale media.