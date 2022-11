Amerikaanse basketbalster Brittney Griner getransporteerd naar Russische strafkolonie

Brittney Griner zit al sinds februari opgesloten in Rusland nadat ze gearresteerd was voor het bezit van cannabisolie. Dat product is legaal in de VS, maar verboden in Rusland.

Griner werd veroordeeld tot 9 jaar cel en verhuist nu van een gevangenis naar een strafkamp. De advocaten en de familie van de basketbalster weten voorlopig nog niet waar. "We worden op de hoogte gebracht met een e-mail. Dat duurt normaal een tweetal weken", klinkt het.

In Russische strafkolonie zouden de omstandigheden nog zwaarder zijn dan in de cel. "Elke minuut dat Brittney Griner onterecht opgesloten is, is een minuut te veel", klinkt het in het Witte Huis. "We blijven hard werken om haar vrij te krijgen."

"Onze eerste bezorgdheid is de gezondheid van Brittney", zegt Griners manager Lindsay Kagawa Colas. "We weten op dit moment niet waar zij zich bevindt. We blijven de steun vragen van het volk om brieven te blijven schrijven."