Brittney Griner gaat vanuit Russische cel in beroep tegen "buitensporige" gevangenisstraf van 9 jaar

De zaak-Griner beroert al sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne de gemoederen. Net toen alle topspeelsters Rusland wilden verlaten, werd Brittney Griner (7x All Star in de WNBA en tweevoudig olympisch kampioene) aangehouden in de luchthaven.

In de koffer van de speelster van Jekaterinenburg staken patronen voor elektronische sigaretten, gevuld met cannabisolie. Volgens de Russen was er sprake van drugssmokkel. Maar met de internationale spanningen die opliepen, zagen de Amerikanen er een vuil spelletje in van het Kremlin.



Politiek getouwtrek met een hard verdict voor Griner zelf. Ze pleitte schuldig en kreeg - ondanks druk uit het Witte Huis - een gevangenisstraf van 9 jaar.

Een vonnis dat als een schokgolf door de sportwereld gonsde. Haar Phoenix-ploegmakkers en de speelsters van Connecticut hebben vorige week donderdag dan ook 42 seconden - een verwijzing naar haar shirtnummer - stilte gehouden om de WNBA-ster symbolish te steunen.

Stilte voor een nieuwe storm: Griner liet vandaag opnieuw van zich horen.

Haar advocaten tekenden deze middag opnieuw beroep aan tegen het "buitensporige" vonnis. Raadsman Alexander Boykov vertelde dat in soortgelijke gevallen de verdachten een gemiddelde straf van ongeveer vijf jaar hebben gekregen, waarbij ongeveer een derde van hen voorwaardelijk vrij is gekomen.