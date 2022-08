Basketbalvedette Brittney Griner moet 9 jaar de cel in in Rusland voor "drugssmokkel"

De zaak-Griner beroert al sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne de gemoederen. Net toen alle topspeelsters Rusland wilden verlaten, werd Griner (7x All Star in de WNBA en tweevoudig olympisch kampioene) aangehouden in de luchthaven.

In haar koffer staken patronen voor elektronische sigaretten, gevuld met cannabisolie. Volgens de Russen was er sprake van drugssmokkel, maar met de internationale spanningen die opliepen, zagen de Amerikanen er een vuil spelletje in van het Kremlin.

Vlak voor de laatste dag van het proces deed Emma Meesseman, ploeggenote van Griner bij Jekaterinenburg, nog een emotioneel pleidooi op Instagram. "Ik hoop dat Rusland genade en mededogen zal hebben voor BG, mijn vriendin."

Ook president Joe Biden zette de Russen onder druk voor de uitspraak, maar niets mocht baten. Op het proces pleitte een emotionele Griner schuldig. "Ik had niet de bedoeling de wet te overtreden. Hier is sprake van een vergissing." Haar advocaat vroeg dan ook de vrijspraak.



De rechter was niet onder de indruk en volgde het spoor van de openbare aanklager. Die vond 9,5 jaar in de gevangenis een gepaste straf, uiteindelijk hamerde de rechter af op 9 jaar en een boete van 1 miljoen roebel (zo'n 16.000 euro).