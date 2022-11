Oostende versterkt zich in breedte met Amerikaanse point guard: "Zijn zo nog beter gewapend"

"We zijn bijzonder opgetogen om Alex te mogen verwelkomen in Oostende", schrijft de kustploeg in een mededeling.

De 24-jarige spelverdeler zat op een zijspoor in Griekenland en versterkt de kern van Oostende in de breedte.

"Als extra speler geeft hij ons meer mogelijkheden op de point guard-positie. Met de beslissende wedstrijden in de Champions League, maar ook het vervolg van de beker en de BNXT-league zijn we zo nog beter gewapend."

Oostende staat in de BNXT League op de tweede plaats met negen punten uit vijf wedstrijden. Spirou Charleroi voert met tien punten uit zes duels de stand aan.