Basketbalster Brittney Griner is vrij na gevangenenruil: "Ze maakt het goed"

Met de vrijlating komt voor Brittney Griner, een van de beste basketbalsters ter wereld, een einde aan een lange lijdensweg die begin dit jaar begon toen de Amerikaanse op een Russische luchthaven werd gearresteerd in het bezit van een flesje cannabisolie. Dat product is legaal in de VS, maar verboden in Rusland.

Griner, op dat moment ploegmaat van Emma Meesseman bij de Russische topclub Jekaterinenburg, werd opgesloten en het Russische gerecht was ongenadig voor de Amerikaanse. Deze zomer werd ze veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar wegens drugssmokkel.

Begin november werd de 32-jarige Griner overgebracht naar de strafkolonie van Mordovia, op 350 km van Moskou. Donderdagochtend werd ze volgens Rusland in Abu Dhabi overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten, na een gevangenenruil op het allerhoogste niveau.

De Amerikaanse overheid heeft de Russische wapenhandelaar Viktor Bout, die in 2012 in de VS veroordeeld werd tot een celstraf van 25 jaar, gebruikt als pasmunt.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft al contact gehad met Griner, die onderweg is naar huis. "Ze maakt het goed", laat Biden weten. "Ze is in veilige handen, op het vliegtuig naar huis."