Mechelen profiteert van nederlaag van Oostende en komt mee aan de leiding

17 uur 04. Mechelen wint nipt en is coleider. Mechelen heeft geprofiteerd van de nederlaag van leider Oostende. In Aalst moest het wel knokken voor de volle buit. Aan de rust leidde Mechelen de debatten met 4 punten voorsprong. Aalst kwam terug tot 77-77. Daarna pakte Mechelen uit met een beslissend slotoffensief. 77-81 was de eindstand. De 6e zege in 8 matchen voor Mechelen, dat de leiderspositie deelt met Oostende. .