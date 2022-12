Op videobeelden is te zien hoe de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner eerder deze week werd vrijgelaten uit het strafkamp van Mordovia, waar ze sinds begin november verbleef na haar veroordeling in Rusland. Griner werd gisteren vrijgelaten, in ruil voor de Russische wapenhandelaar Viktor Bout. De overdracht vond plaats op de luchthaven van Abu Dhabi. Bekijk hier de beelden.