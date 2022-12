NBA: Monsterdunk levert Rockets-speler Sengun geen 2 punten op, wel offensieve fout (VIDEO)

Alperen Sengun was op het voorbije EK basketbal nog een gesel voor de Belgian Lions, maar ook in de NBA staat de 20-jarige Turk zijn mannetje. De center van de Houston Rockets zorgde vannacht voor een hoogtepunt in de Texaanse derby tegen San Antonio.

Spurs-speler Zach Collins probeerde Sengun van een score te houden, maar kreeg een knoertharde dunk om zijn oren. Helaas voor Houston zagen de refs daarbij wel een offensieve fout van Sengun, waardoor de score niet telde.

In de eindafrekening maakte dat weinig verschil. Thuisploeg San Antonio won de wedstrijd met 118-109 en maakte daarmee een einde aan een reeks van 11 nederlagen op een rij. Dat was de op één na langste reeks in de geschiedenis van de club.

Met elk 7 zeges en 18 verlieswedstrijden kamperen San Antonio en Houston nu broederlijk naast elkaar op de laatste plaats in de Western Conference.