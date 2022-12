Castors Braine behoudt zicht op volgende ronde EuroCup na ruime zege

Castors Braine maakte in het eerste kwart het verschil (32-16) en stond bij de rust al met 53-36 voor. De Brainoises bouwden het gat in de tweede helft verder uit. Reka Lelik eindigde met 30 punten, 12 rebounds en 7 assists, terwijl Aleksandra Kroselj nog eens 20 punten scoorde voor Braine.



In de andere ontmoeting van de groep, een Spaans duel, won Zaragoza met 58-71 in La Seu, waarmee het een vijfde zege op een rij pakte. Zaragoza leidt in de groep met 10 punten en gaat gegarandeerd door naar de volgende ronde. La Seu volgt met 8 eenheden, voor Castors Braine (7).

Aanstaande woensdag reist Castors Braine voor de laatste dag af naar La Seu voor een plek in de achtste finales. De top twee van elke groep en de vier beste derdes gaan door.