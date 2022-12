B-ploeg van Milwaukee vloert Charlotte, Andrew Wiggins schittert bij Golden State

Antetokounmpo, Holiday, Middleton en Matthews kregen rust bij de Bucks na hun nederlaag de avond voordien tegen de Lakers. Hun vervangers kenden geen enkele moeite met Charlotte dankzij onder meer 20 punten en 8 rebounds van Bobby Portis.



De kampioen van 2021 staat 2e in het Oosten met 16 zeges en 6 nederlagen. De kampioen van 2022, Golden State, kende een moeilijk seizoensbegin, maar staat na de vlotte zege bij Houston in de top 6.



De 30 punten van Stephen Curry hielpen, maar vooral Andrew Wiggins blonk uit met 36 punten, waaronder 8 bommen. Maar twee van zijn driepunters misten hun doel.



Bij Portland verving Anfernee Simons de afwezige All-Star Damian Lilliard met brio tegen Utah: nooit eerder in zijn carrière maakte de 23-jarige 45 punten. De Blazers zijn 9e in het Westen (11 z-11n), achter nummer 8 Jazz (14-12), maar ze blijven in de running voor de play-offs.



Luka Doncic mocht ook tevreden zijn: met 30 punten, 8 rebounds en 7 assists bracht de NBA-topschutter van het seizoen Dallas voorbij New York: 100-121. De Mavericks zijn wel maar 10e in het Westen met 11 zeges en 11 nederlagen.