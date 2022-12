Boston rondt als eerste kaap van 20 overwinningen in NBA

De Celtics konden in Canada rekenen op Jayson Tatum (31 ptn, 12 rbs), Jaylen Brown (22 ptn) en Marcus Smart (18 ptn).



Vorig seizoen gingen de Celtics als team met de beste verdediging naar de NBA Finals. Dit seizoen draait de aanval juist erg vlot.



Bij Philadelpha keerde James Harden na 5 weken afwezigheid terug. Tegen zijn ex-club Houston verloor hij met 132-123 na een dubbele verlenging. Harden, in het seizoen 2017-2018 MVP met Houston, kwam niet verder dan 21 punten. Jalen Green was de beste Rocket met 27 punten. De 39 punten van Joel Embiid volstonden niet.



Oklahoma City kon op bezoek bij Atlanta opnieuw rekenen op revelatie Shai Gilgeous-Alexander. Hij scoorde 35 punten en zijn team won met 114-121. Het was zijn 7e 30+-match op een rij: 30, 31, 30, 32, 31, 33, 35 is zijn reeksje.



Daarmee doet hij even goed als Giannis Antetokounmpo, die nog iets straffere cijfers kan voorleggen: 37, 36, 38, 30, 37, 40, 34. Hij deed daar nog 13 rebounds en 5 assists bij, zodat Milwaukee bij Orlando won met 102-109. De Bucks zijn tweede in de NBA met 17-6.



Titelverdediger Golden State liep in San Francisco tegen zijn 12e nederlaag aan. De Warriors lieten zich in eigen huis verrassen door Indiana: 104-112. Andrew Nembhard was de grote man bij de Pacers met 31 punten, 8 rebounds en 13 assists.